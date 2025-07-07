«Выплакала все слезы»: Фриске вышла на связь после экстренной операции

— Вчера я пребывала в каком-то аду, передумала все, что только можно. Выплакала все слезы. Обычно не люблю показывать свою слабость, особенно на публику… Но вчера мне очень была нужна ваша поддержка, и я вам очень благодарна, мои милые… Сегодня чувствую себя неважно, на третий день почувствовала всю прелесть операции. Кормят очень даже неплохо, внимательный и заботливый персонал, — поделилась Фриске.