«Выплакала все слезы»: Фриске вышла на связь после экстренной операции

Сестра российской певицы Жанны Фриске Наталья вышла на связь после экстренного хирургического вмешательства. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
Фриске срочно провели операцию из-за абсцесса, вызванного загноением лимфоузлов. Врачи блогера отметили, что если бы она обратилась за помощью позже, последствия могли бы быть гораздо серьезнее. Девушка почти уверена, что заболевание возникло после ангины, которую она перенесла месяц назад.
— Вчера я пребывала в каком-то аду, передумала все, что только можно. Выплакала все слезы. Обычно не люблю показывать свою слабость, особенно на публику… Но вчера мне очень была нужна ваша поддержка, и я вам очень благодарна, мои милые… Сегодня чувствую себя неважно, на третий день почувствовала всю прелесть операции. Кормят очень даже неплохо, внимательный и заботливый персонал, — поделилась Фриске.
Она посоветовала своим поклонникам правильно лечиться и регулярно проходить обследования.
Блогер уже встретилась с близкими: родителями и дочерью Луной, которая покинула больницу в слезах. Девочка не хотела расставаться с мамой из-за переживаний. Она отметила, что болезнь заставила ее по-новому взглянуть на жизнь.
Сестра певицы Жанны Фриске угодила в больницу после того как пожаловалась на воспаление шейных лимфоузлов, а также мучилась от повышенной температуры и отека тела. О какой болезни могут говорить такие симптомы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.