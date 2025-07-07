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Российские теннисистки повторили уникальное достижение на Уимблдоне

Три российские теннисистки — Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова — вышли в четвертьфинал турнира Уимблдон, проходящего в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Это всего третий случай в истории, когда сразу три представительницы России входят в число восьми сильнейших теннисисток на этом турнире.

Три россиянки пробились в четвертьфинал Уимбилдона.

Три российские теннисистки — Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова — вышли в четвертьфинал турнира Уимблдон, проходящего в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Это всего третий случай в истории, когда сразу три представительницы России входят в число восьми сильнейших теннисисток на этом турнире.

«Тогда и сейчас российский женский теннис демонстрирует высокую конкуренцию на мировом уровне», — пишет ТАСС. В 2005 году до этой стадии дошли сразу четыре россиянки — Шарапова, Кузнецова, Мыскина и Надежда Петрова. В обоих случаях только Мария Шарапова смогла пройти дальше в полуфинал.

Ранее в этом году на Уимблдоне сразу семь российских теннисистов, включая Мирру Андрееву, Людмилу Самсонову и Анастасию Павлюченкову, успешно преодолели второй круг турнира. Особенно выделялись выступления Андреевой, которая была первой ракеткой России, а также Самсоновой и Александровой, входивших в число сеяных спортсменок. Турнир стартовал 30 июня и завершится 13 июля.