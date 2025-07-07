Российские теннисистки повторили уникальное достижение на Уимблдоне

Три российские теннисистки — Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова — вышли в четвертьфинал турнира Уимблдон, проходящего в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Это всего третий случай в истории, когда сразу три представительницы России входят в число восьми сильнейших теннисисток на этом турнире.