Курительная комната в аэропорту Пулково станет бесплатной

Мнение Боярского разделяет и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. По его словам, если решение о платной курительной комнате в аэропорту было принято, то ценник должен быть оправдан с экономической точки зрения, но 500 рублей — «монопольно высокая цена». В связи с этим он обратился в управление Федеральной антимонопольной службы по городу.