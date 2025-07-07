Курительная комната в аэропорту Пулково станет бесплатной

Курительную комнату в питерском аэропорту Пулково сделают бесплатной. Об этом в понедельник, 7 июля, рассказали в пресс-службе авиагавани.
— По многочисленным просьбам и с учетом сложности ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным. Просим соблюдать порядок, — говорится в Telegram-канале аэропорта.
Там же напомнили, что комната рассчитана на шестерых человек. Курилка откроется с 00:00 8 июля после завершения технических работ.
До этого столичный аэропорт Шереметьево заверил, что в авиагавани не планируется введение платы за посещение курительных комнат.
Оживленную дискуссию на эту тему вызвало решение питерского аэропорта Пулково о введении платных курилок. За единоразовый проход в помещение там приходилось заплатить 500 рублей. Новые правила действовали с 1 июля.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский осудил решение руководства Пулкова, заявив, что оно «загонит курильщиков обратно в туалеты».
Мнение Боярского разделяет и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. По его словам, если решение о платной курительной комнате в аэропорту было принято, то ценник должен быть оправдан с экономической точки зрения, но 500 рублей — «монопольно высокая цена». В связи с этим он обратился в управление Федеральной антимонопольной службы по городу.
Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья.