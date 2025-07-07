Расследовавшего коррупционную сделку с участием Макрона депутата нашли повешенным

Депутат проводил расследование по делу о возможной коррупции при продаже французской компании Alstom американской корпорации General Electric. По его предположениям, часть средств от сделки могла быть направлена на финансирование президентской кампании лидера Франции Эммануэля Макрона в 2017 году. Сам глава государства заявил, что кончина Марлекса «повергает парламент в траур».