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Расследовавшего коррупционную сделку с участием Макрона депутата нашли повешенным

Представитель французской партии «Республиканцы» Оливье Марлекс был обнаружен повешенным в собственном доме. Правоохранители начали разбирательства, чтобы установить точную причину его смерти. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил прокурор города Шартра Фредерик Шевалье.

Представитель французской партии «Республиканцы» Оливье Марлекс был обнаружен повешенным в собственном доме. Правоохранители начали разбирательства, чтобы установить точную причину его смерти. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил прокурор города Шартра Фредерик Шевалье.

Депутат проводил расследование по делу о возможной коррупции при продаже французской компании Alstom американской корпорации General Electric. По его предположениям, часть средств от сделки могла быть направлена на финансирование президентской кампании лидера Франции Эммануэля Макрона в 2017 году. Сам глава государства заявил, что кончина Марлекса «повергает парламент в траур».

— Дань уважения Оливье Марле следует одна за другой после объявления о его скоропостижной смерти в возрасте 54 лет. Премьер-министр Франсуа Байру выразил свое «удивление» и «огромную печаль», — передает France Info.

Недавно французский хирург Франсуа Фэвр, который заявлял о трансгендерном* переходе первой леди Франции Брижит Макрон, был найден мертвым в 12-м округе Парижа: он выпал из окна своей квартиры.

*ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.