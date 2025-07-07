Врач Гаглошвили: «дорогой укол от холестерина» не отменяет прием статинов

Кардиолог рассказал, что такие препараты снижают ЛПНП в среднем на 50% без статинов, а в комбинации со статинами их эффект усиливается — они способны снизить ЛПНП до 75%. Поэтому даже небольшая доза статинов важна, так как они обладают противовоспалительным эффектом, который дополнительно защищает сосуды, сказал он, отметив, что инъекционные препараты такого эффекта не дают.