Врач Гаглошвили: «дорогой укол от холестерина» не отменяет прием статинов

Новые инъекции, которые помогают снижать «плохой» холестерин (ЛПНП), очень эффективны для лечения пациентов с атеросклерозом, однако полностью отказываться от статинов не стоит, заявил в своем Telegram-канале кардиолог Тамаз Гаглошвили.
По его словам, инъекции, так называемые ингибиторы PCSK9, применяют, если статины оказались недостаточно эффективны или вызывают побочные эффекты.
«Это мощное дополнение к терапии, особенно у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, семейной гиперхолестеринемией или уже перенесших инфаркт/инсульт», — написал Гаглошвили.
Кардиолог рассказал, что такие препараты снижают ЛПНП в среднем на 50% без статинов, а в комбинации со статинами их эффект усиливается — они способны снизить ЛПНП до 75%. Поэтому даже небольшая доза статинов важна, так как они обладают противовоспалительным эффектом, который дополнительно защищает сосуды, сказал он, отметив, что инъекционные препараты такого эффекта не дают.
Ранее доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась рекомендациями для тех, кому не помогают препараты от гипертонии.