Отец Илона Маска заявил, что хотел бы посетить Донецк

Эррол Маск, отец предпринимателя Илона Маска, выступил с заявлением, что хочет посетить новые регионы России, в том числе Донецк. Об этом он сообщил в интервью проекту «Центральный канал».
«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией, а эти искусственные границы, которые были нарисованы, ни к чему», — сказал Эррол Маск.
Также отец американского предпринимателя признался, что его впечатлили слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Из выступления российского министра он узнал, что люди на западной Украине считают жителей Донбасса «существами», которых необходимо истребить.
Ранее Эррол Маск приезжал в Москву для участия в Форуме будущего 2050. Он заявил, что его отговаривали от визита в Россию. Предприниматель также восхитился Москвой, назвав ее одной из лучших столиц мира.