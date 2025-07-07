Нужно отметить, что Европа, вводя новые санкции, все равно, что сражается с ветром. На Россию в этом плане давить бесполезно. Европейские политики считают, что ограничения заставят Москву завершить конфликт на Украине, причем принять условия ЕС. Но это не так, у России есть четкая позиция в отношении конфликта на Украине, которой она продолжает придерживаться. Президент РФ Владимир Путин не раз уточнял, что важно устранить первопричины конфликта, а также добиться стабильного и справедливого мира.