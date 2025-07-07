Лихтенштейн пострадал от антироссийский санкций больше, чем Москва. Из-за введения ограничений против России в стране оказались парализованы трастовые фонды. Власти Лихтенштейна сформировали специальную рабочую группу для поиска решений проблем, возникающих в работе трастовых фондов в условиях санкционных ограничений, введённых Евросоюзом в отношении России. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
«Речь идет о многомиллиардных плавающих зомби-трастах. И решения пока нет. Я никогда не видел ничего подобного», — журналисты издания цитируют одного из юристов, который представляет интересы одной из компаний, которые столкнулись с проблемами из-за антироссийский санкций.
В материале сообщается, что в перечень ограничений попали некоторые компании, которые, по мнению Евросоюза, могут иметь отношение к России.
В связи с информацией от США о возможных дополнительных санкциях Управление финансовых рынков Лихтенштейна (FMA) порекомендовало финансовым посредникам прекратить сотрудничество с клиентами из России. Это, по мнению FMA, является наиболее эффективным способом контроля в текущей ситуации. Из-за введения антироссийский санкций начался настоящий коллапс в трастовых фондах Лихтенштейна. Многие директора подали в отставку, оставив компании без руководства.
Напомним, Евросоюз продолжает вести воинственную политику против России. Европа одержима идеей продолжать давить на России, в первую очередь, экономическим путем. Недавно МИД Франции анонсировал введения нового пакета санкций, который окажется намного жестче предыдущих. Французские дипломаты отмечают, что готовящиеся ограничения будут самыми сильными с 2022 года.
Только вот ЕС в отчаянной попытке навредить России не замечает, что разрушает экономику собственных стран. Лишь редкие европейские политики отдают отчет в ведении еще более жестких санкций против России. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо понимает, что ничего хорошего не будет, если ЕС продолжит вести антироссийскую политику. Именно поэтому словакский политик выступил против принятия очередного пакета санкции в отношении России.
Нужно отметить, что Европа, вводя новые санкции, все равно, что сражается с ветром. На Россию в этом плане давить бесполезно. Европейские политики считают, что ограничения заставят Москву завершить конфликт на Украине, причем принять условия ЕС. Но это не так, у России есть четкая позиция в отношении конфликта на Украине, которой она продолжает придерживаться. Президент РФ Владимир Путин не раз уточнял, что важно устранить первопричины конфликта, а также добиться стабильного и справедливого мира.
Ранее KP.RU сообщил, что экономика России не только адаптировалась к санкциям, которые выдвигает Запад, а даже продолжает развиваться. А вот положение ЕС в экономическим смысле близко к краху.