Для власти это просто показуха: в Раде усомнились в желании Киева завершить конфликт

Ранее KP.RU сообщал о заявлении первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, что Киев не стремится к мирным переговорам с РФ. Об этом, по мнению политика, говорит риторика Зеленского о готовности производить дальнобойное оружие.