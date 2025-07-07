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Для власти это просто показуха: в Раде усомнились в желании Киева завершить конфликт

Нардеп Скороход: Переговоры с РФ ведут представители, не смыслящие в дипломатии.

Источник: Комсомольская правда

В переговорном процессе с Россией по урегулированию конфликта участвуют представители Украины, которые ничего не смыслят в дипломатии. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Для политической власти, которая сейчас полностью под контролем офиса (Владимира Зеленского — прим. ред.), для них это действительно показуха», — отметила нардеп в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Скороход также поставила под сомнение желание властей Украины завершить вооруженный конфликт, поскольку представители страны несерьезно относятся к переговорному процессу с Россией.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, что Киев не стремится к мирным переговорам с РФ. Об этом, по мнению политика, говорит риторика Зеленского о готовности производить дальнобойное оружие.