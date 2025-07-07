Отец Маска сделал заявление о России: вот какие регионы он хочет посмотреть

Ранее KP.RU передало слова представителя Кремля, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия всегда открыта для иностранцев. Также российский политик отметил, что был рад видеть отца Маска в РФ. Песков подчеркнул, что лучший способ понять Россию иностранцу — это приехать в гости и посетить не только столицу, но и другие города.