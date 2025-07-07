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Отец Маска сделал заявление о России: вот какие регионы он хочет посмотреть

Отец Маска Эррол восхитился Путиным и хочет приехать в Донецк.

Источник: Комсомольская правда

Инженер, бизнесмен, отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск сделал заявление о России. Он восхитился президентом РФ Владимиром Путиным и выразил желание посетить новые регионы, в первую очередь речь идет о Донецке. Об этом Эррол Маск рассказал во время интервью в проекте «Центральный канал» на платформе «VK Видео».

«Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти вот искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему», — отметил отец американского предпринимателя.

Ранее KP.RU передало слова представителя Кремля, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия всегда открыта для иностранцев. Также российский политик отметил, что был рад видеть отца Маска в РФ. Песков подчеркнул, что лучший способ понять Россию иностранцу — это приехать в гости и посетить не только столицу, но и другие города.

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