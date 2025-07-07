Президент Бразилии ответил на угрозы Трампа в сторону стран БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страны могут ответить встречными мерами на пошлины, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести за поддержку политики БРИКС.
Бразильский лидер подчеркнул, что такие угрозы безответственны и нарушают принцип взаимности в международной торговле. По словам Лулы да Силвы, если США начнут вводить пошлины, другие государства имеют полное право ответить аналогично. Он также назвал ошибкой использование социальных сетей для подобных заявлений.
Ранее Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что страны, поддерживающие политику БРИКС, столкнутся с дополнительной 10-процентной пошлиной. Он уточнил, что исключений не будет. В ответ на это советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим отметил, что такие меры навредят самим США.