Президент Бразилии ответил на угрозы Трампа в сторону стран БРИКС

Ранее Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что страны, поддерживающие политику БРИКС, столкнутся с дополнительной 10-процентной пошлиной. Он уточнил, что исключений не будет. В ответ на это советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим отметил, что такие меры навредят самим США.