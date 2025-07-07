Пулково сделал курительную комнату бесплатной по многочисленным просьбам

Напомним, с 1 июля в Пулково была введена плата в размере 500 рублей за однократное посещение курительной комнаты. Такое решение объяснялось необходимостью компенсации затрат на уборку и сопровождение помещения, а также отсутствием обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Сообщалось, что курилка не справлялась с наплывом, что вызвало недовольство пассажиров.