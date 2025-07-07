«Курилку» в аэропорту Пулково вновь сделали бесплатной

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» сообщил, что по многочисленным просьбам и с учетом ситуации в аэропортах было принято решение вновь сделать комнату для курения бесплатной.
Доступ в курительную комнату в аэропорту «Пулково» с 30 июня был платным — 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, для регулирования потоков привлекались сотрудники аэропорта. При этом сообщалось, что в «Пулково» есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.
«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах, руководство “Пулково” приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным», — сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Сообщается, что курительная комната откроется в 00.00 мск после завершения технических работ.