«Курилку» в аэропорту Пулково вновь сделали бесплатной

Доступ в курительную комнату в аэропорту «Пулково» с 30 июня был платным — 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, для регулирования потоков привлекались сотрудники аэропорта. При этом сообщалось, что в «Пулково» есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.