В Брюсселе прошла акция протеста против главы ЕК фон дер Ляйен

Перед зданием Европарламента в Брюсселе прошла акция протеста против главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает агентство ТАСС.
Сообщается, что около 50 человек приняли участие в митинге в поддержку вынесения вотума недоверия главе ЕК. Активисты, представители европейских общественных движений и неправительственных организаций требовали расследовать факт коррупции с закупкой вакцин от COVID-19 в период пандемии.
«Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам. Напомню, госпожа фон дер Ляйен заключила контракты на поставку вакцин от COVID-19 от компании Pfizer на €35 млрд путем простого обмена смс-сообщениями с главой этой компании Альбертом Бурла в обход всех существующих процедур», — заявил один из организаторов акции.
Напомним, ранее сообщалось, что более 70 депутатов Европарламена поддержали инициативу о выражении вотума недоверия фон дер Ляйен.