В Брюсселе прошла акция протеста против главы ЕК фон дер Ляйен

«Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам. Напомню, госпожа фон дер Ляйен заключила контракты на поставку вакцин от COVID-19 от компании Pfizer на €35 млрд путем простого обмена смс-сообщениями с главой этой компании Альбертом Бурла в обход всех существующих процедур», — заявил один из организаторов акции.