Эксперты из России обозначили ключевые вызовы для глобальной экономики

Доклад «Будущее миропорядка — между столкновением и сотрудничеством», подготовленный Фондом «Росконгресс» совместно с «Ведомостями», ВЭБ, РАН и РСПП, отмечает кризис однополярной глобализации и переход к многополярной системе. Модель с единственным центром силы исчерпала себя, вызвав финансовые, торговые и экологические проблемы, рост конфликтов и недоверия к институтам.