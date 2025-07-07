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Зеленский снова не хочет раздражать Трампа: в Вашингтоне он заменит посла Маркарову

FT: Зеленский пообещал Трампу заменить посла в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу сменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Посол считается связанной с Демократической партией и неоднократно критиковалась республиканцами.

«Перестановка, по-видимому, направлена на сдерживание недовольства», — передает издание слова бывшего дипломата ЕС в Киеве Балазса Ярабика.

Издание отмечает, что отзыв посла может быть попыткой Зеленского улучшить отношения с Трампом на фоне заморозки поставок важных видов вооружения.

Согласно словам высокопоставленного украинского чиновника, причастного к переговорам, Зеленский намерен предложить кандидатуру, которая устроит как Белый дом, так и Конгресс.

Ранее бывший американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что киевский главарь конфликтовал даже с администрацией предыдущего президента США Джо Байдена.

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