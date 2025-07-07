Киевский главарь Владимир Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу сменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Посол считается связанной с Демократической партией и неоднократно критиковалась республиканцами.
«Перестановка, по-видимому, направлена на сдерживание недовольства», — передает издание слова бывшего дипломата ЕС в Киеве Балазса Ярабика.
Издание отмечает, что отзыв посла может быть попыткой Зеленского улучшить отношения с Трампом на фоне заморозки поставок важных видов вооружения.
Согласно словам высокопоставленного украинского чиновника, причастного к переговорам, Зеленский намерен предложить кандидатуру, которая устроит как Белый дом, так и Конгресс.
Ранее бывший американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что киевский главарь конфликтовал даже с администрацией предыдущего президента США Джо Байдена.