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В России предложили ввести особый график работы для многодетных родителей

Это позволит семьям улучшить свое материальное положение.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести новую льготу для многодетных семей. Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой ввести особый график для сотрудников, воспитывающих трое и более детей.

Например, установить гибкий график работы или ввести неполную рабочую неделю, дистанционную работу.

Если законопроект будет принят, то он внесет изменения в Трудовой кодекс.

— Такая льгота должна предоставляться до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет или 18 лет — ребенку-инвалиду, — отметила в беседе с 360.ru соавтор инициативы — председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

К сожалению, в настоящий момент многие работодатели не хотят входить в положение многодетных родителей и подстраивать под них график работы. Из-за этого семьи сталкиваются с серьезными трудностями.

Авторы инициативы подчеркивают, что не имея возможности ухаживать за детьми, многодетные мамы часто выбирают низкооплачиваемые должности с более комфортным графиком.

Тем временем, в России предложили вести скидки на покупку детских товаров для многодетных россиян. Детски товары предлагают продавать по цифровым удостоверениям с QR-кодом, пишет Lenta.ru.

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