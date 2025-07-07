В России предложили ввести особый график работы для многодетных родителей

В России предложили ввести новую льготу для многодетных семей. Депутат Сергей Миронов выступил с инициативой ввести особый график для сотрудников, воспитывающих трое и более детей.
Например, установить гибкий график работы или ввести неполную рабочую неделю, дистанционную работу.
Если законопроект будет принят, то он внесет изменения в Трудовой кодекс.
— Такая льгота должна предоставляться до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет или 18 лет — ребенку-инвалиду, — отметила в беседе с 360.ru соавтор инициативы — председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
К сожалению, в настоящий момент многие работодатели не хотят входить в положение многодетных родителей и подстраивать под них график работы. Из-за этого семьи сталкиваются с серьезными трудностями.
Авторы инициативы подчеркивают, что не имея возможности ухаживать за детьми, многодетные мамы часто выбирают низкооплачиваемые должности с более комфортным графиком.
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