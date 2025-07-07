В России предложили ввести особый график работы для многодетных родителей

— Такая льгота должна предоставляться до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет или 18 лет — ребенку-инвалиду, — отметила в беседе с 360.ru соавтор инициативы — председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.