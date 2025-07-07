Лула да Силва жёстко осадил Трампа на саммите БРИКС: политик сорвал овации красивым ответом

На саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро журналисты бурно поддержали выступление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который призвал лидера США Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела его страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия имеет свои законы и правила, а её народ сам решает свою судьбу. Он призвал Трампа заниматься делами США, а не вмешиваться в жизнь других стран. Эти слова вызвали аплодисменты журналистов в пресс-центре.
«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — подчеркнул да Силва.
Кроме того, бразильский президент заявил, что страны БРИКС готовы ответить встречными мерами на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины из-за поддержки политики объединения. Лула да Силва назвал такие угрозы безответственными и нарушающими принципы равноправия в мировой торговле. Он отметил, что в случае введения США пошлин другие государства вправе принять аналогичные меры. Также лидер Бразилии раскритиковал использование социальных сетей для подобных заявлений, назвав это ошибкой.