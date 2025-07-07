Лула да Силва жёстко осадил Трампа на саммите БРИКС: политик сорвал овации красивым ответом

Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия имеет свои законы и правила, а её народ сам решает свою судьбу. Он призвал Трампа заниматься делами США, а не вмешиваться в жизнь других стран. Эти слова вызвали аплодисменты журналистов в пресс-центре.