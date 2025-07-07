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Терапевт Волгина: детский храп часто связан с аденоидами

А у взрослых причина кроется в нарушениях работы сердечно-сосудистой системы.

Источник: Комсомольская правда

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала, с какими недугами может быть связан храп.

Причин немало — это ожирение, заболевания щитовидки, носо- и ротоглотки.

— Часто у храпящих пациентов выявляются проблемы с сердцем — причем часто храп приводит к ишемической болезни сердца, — говорит врач в беседе с Lenta.ru.

Когда человек храпит, может наступать обструкция дыхательных путей и даже остановка дыхания. В итоге из-за перебоев с кислородом человек может умереть.

На кислородное голодание организм реагирует, как на сильный стресс со всеми вытекающими. При гипоксии возможны сосудистые поражения мозг.

— Инсульт, хроническая ишемия головного мозга, которые могут приводить к деменции, — говорит врач.

У детей часто причиной храпа являются аденоиды и нарушения развития носоглотки.

А вот от использования такого средства, как ротовой пластырь, врачи советуют воздержаться. Он может привести к асфиксии, ночному апноэ и полной остановке дыхательной деятельности, пишет 360.ru.

Стоит помнить, что сон на животе затрудняет дыхание. Кроме того, нормализации дыхания, предотвращению храпа и заложенности носа способствуют подушка или приподнятое изголовье кровати, пишет газета Известия.