Терапевт Волгина: детский храп часто связан с аденоидами

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала, с какими недугами может быть связан храп.
Причин немало — это ожирение, заболевания щитовидки, носо- и ротоглотки.
— Часто у храпящих пациентов выявляются проблемы с сердцем — причем часто храп приводит к ишемической болезни сердца, — говорит врач в беседе с Lenta.ru.
Когда человек храпит, может наступать обструкция дыхательных путей и даже остановка дыхания. В итоге из-за перебоев с кислородом человек может умереть.
На кислородное голодание организм реагирует, как на сильный стресс со всеми вытекающими. При гипоксии возможны сосудистые поражения мозг.
— Инсульт, хроническая ишемия головного мозга, которые могут приводить к деменции, — говорит врач.
У детей часто причиной храпа являются аденоиды и нарушения развития носоглотки.
А вот от использования такого средства, как ротовой пластырь, врачи советуют воздержаться. Он может привести к асфиксии, ночному апноэ и полной остановке дыхательной деятельности, пишет 360.ru.
Стоит помнить, что сон на животе затрудняет дыхание. Кроме того, нормализации дыхания, предотвращению храпа и заложенности носа способствуют подушка или приподнятое изголовье кровати, пишет газета Известия.