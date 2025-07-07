Дубинский: решение BlackRock говорит, что США не будут спонсировать Киев

«Отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины говорит о том, что США “выходят” из Украины по-настоящему. Наверное, это самый яркий сигнал изменившейся стратегии США, которая направлена не на получение тактических уступок со стороны Украины, а на формирование новой реальности, в которой Вашингтон больше не спонсор Киева — ни в конфликте, ни в восстановлении экономики», — написал он в Telegram.