Дубинский: решение BlackRock говорит, что США не будут спонсировать Киев

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что отказ компании BlackRock из США от поиска инвесторов для фонда «по восстановлению Украины» свидетельствует о том, что Соединённые Штаты дали Киеву «ясный сигнал».
Дубинский уточнил, что речь идёт о том, что Вашингтон больше не будет финансировать Киев.
«Отказ BlackRock делать фонд по восстановлению Украины говорит о том, что США “выходят” из Украины по-настоящему. Наверное, это самый яркий сигнал изменившейся стратегии США, которая направлена не на получение тактических уступок со стороны Украины, а на формирование новой реальности, в которой Вашингтон больше не спонсор Киева — ни в конфликте, ни в восстановлении экономики», — написал он в Telegram.
Дубинский отметил, что на этот фонд «возлагали надежды» Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.
Кроме того, по его словам, на этом фоне «перспективы запуска фонда освоения минералов» стали выглядеть ещё менее реалистичными.
Ранее сообщалось, что американская корпорация BlackRock перестала искать инвесторов для своего фонда помощи Украине.