Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акция проста за отставку фон дер Ляйен прошла в Брюсселе

В Брюсселе прошёл митинг против главы ЕК фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Акция протеста с требованием отставки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и всего состава ЕК прошла в Брюсселе, у здания Европарламента. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим правды. Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам», — сказал один из организаторов акции Иван Познански.

Уточняется, что около 50 активистов из европейских общественных движений и НПО приняли участие в акции, требуя расследования коррупционных схем в руководящих органах ЕС. Особое внимание протестующие уделили закупкам непроверенных вакцин против COVID-19 во время пандемии.

Ранее KP.RU писал, что в начале недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит пленарное заседание Европарламента в Страсбурге. Основным вопросом станет рассмотрение возможности объявления ей вотума недоверия в связи с выявленными нарушениями процедуры закупки вакцин в период пандемии COVID-19.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше