Акция проста за отставку фон дер Ляйен прошла в Брюсселе

Акция протеста с требованием отставки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и всего состава ЕК прошла в Брюсселе, у здания Европарламента. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы хотим правды. Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам», — сказал один из организаторов акции Иван Познански.
Уточняется, что около 50 активистов из европейских общественных движений и НПО приняли участие в акции, требуя расследования коррупционных схем в руководящих органах ЕС. Особое внимание протестующие уделили закупкам непроверенных вакцин против COVID-19 во время пандемии.
Ранее KP.RU писал, что в начале недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит пленарное заседание Европарламента в Страсбурге. Основным вопросом станет рассмотрение возможности объявления ей вотума недоверия в связи с выявленными нарушениями процедуры закупки вакцин в период пандемии COVID-19.