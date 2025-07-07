Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с четвертой стадией онкологического заболевания.
«Друзья, в одном из приютов в Ленобласти случилось огромная беда. У хозяйки приюта онкология последней станции, ее отвезли в больницу, но там сказали, что ее нужно определять в хоспис. Животным нужна помощь передержкой, медикаментами, кормом, нужны кураторы, возможно кто-то захочет взять себе друга, любая помощь очень нужна», — говорится в сообщении на странице группы помощи животным из приюта «Кошкин дом “Тимошка” в соцсети “ВКонтакте”.
В приюте, организованном в частном доме в садоводстве, живут более 80 кошек. Часть животных, которые выглядели больными, волонтеры уже забрали.
Пока зоозащитники договорились ездить в оставшийся без хозяйки приют через день, чтобы кормить кошек.
Как сообщается на странице приюта в соцсети «ВКонтакте», «Кошкин дом “Тимошка” существует с 2010 года. Большинство его подопечных — это кошки, которых бросили дачники с окончанием летнего сезона.