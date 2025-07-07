Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком

«Друзья, в одном из приютов в Ленобласти случилось огромная беда. У хозяйки приюта онкология последней станции, ее отвезли в больницу, но там сказали, что ее нужно определять в хоспис. Животным нужна помощь передержкой, медикаментами, кормом, нужны кураторы, возможно кто-то захочет взять себе друга, любая помощь очень нужна», — говорится в сообщении на странице группы помощи животным из приюта «Кошкин дом “Тимошка” в соцсети “ВКонтакте”.