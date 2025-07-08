Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин разрешил иностранцам проходить военную службу при ряде условий

Президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий порядок прохождения военной службы в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Одним из изменений стало то, что теперь иностранные граждане смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

2 июля Совет Федерации одобрил закон, который разрешает лицам без гражданства служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) России. Закон предполагает, что лица получат право заключать контракт на прохождение военной службы в ВС России и воинских формированиях. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».

Летом 2024 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону СВО.