Путин разрешил иностранцам проходить военную службу при ряде условий

Одним из изменений стало то, что теперь иностранные граждане смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.
2 июля Совет Федерации одобрил закон, который разрешает лицам без гражданства служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) России. Закон предполагает, что лица получат право заключать контракт на прохождение военной службы в ВС России и воинских формированиях. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».
Летом 2024 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону СВО.