В Крыму установили необычный рекорд России: на фестивале приготовили почти 1,5 тысячи литров холодного супа

На курорте «Мрия» в Крыму повара установили рекорд России, приготовив 1 386 литров холодного томатного супа на фуд-фестивале «Гастролис». Об этом сообщает ТАСС. Достижение зафиксировали в Книге рекордов России прямо во время приготовления. После завершения готовки суп раздали всем гостям фестиваля.