В Крыму установили необычный рекорд России: на фестивале приготовили почти 1,5 тысячи литров холодного супа

На курорте «Мрия» в Крыму повара установили рекорд России, приготовив 1 386 литров холодного томатного супа на фуд-фестивале «Гастролис». Об этом сообщает ТАСС. Достижение зафиксировали в Книге рекордов России прямо во время приготовления. После завершения готовки суп раздали всем гостям фестиваля.
Стоит отметить, что ежегодный фестиваль «Гастролис» проходит на территории курорта «Мрия». В 2025 году ресторан «Азур» представил рекордную порцию супа татарачо. Мероприятие объединило крымские рестораны и поваров, которые удивили гостей блюдами мировой кухни. Посетителей развлекали аниматоры, музыканты и диджеи, а также проводили конкурсы.
Ранее в Иркутске на фестивале «Сытый бабр» кондитеры создали самый большой в России торт «Брауни» весом более двух тонн. Представитель Книги рекордов России подтвердил, что торт стал крупнейшим в стране. На его приготовление ушло свыше шести часов.