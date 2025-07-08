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Движение на Уральской и Амурской улицах будет ограничено с 10 июля на три года

Движение транспорта ограничат на участках ул. Уральская и ул. Амурская с 10 июля 2025 года по 30 сентября 2028 года в связи с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 10 июля 2025 года до 30 сентября 2028 года на участках ул. Уральская и ул. Амурская будет недоступно для движения две-четыре полосы. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена в ВАО», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на участке ул. Уральская — от д. 3 до д. 7 — четыре полосы закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства объездной дороги. Кроме того, на участке ул. Амурская — в районе д. 5А по ул. Уральская — две полосы из четырех будет закрыто для движения транспорта.