Движение на Уральской и Амурской улицах будет ограничено с 10 июля на три года

«С 10 июля 2025 года до 30 сентября 2028 года на участках ул. Уральская и ул. Амурская будет недоступно для движения две-четыре полосы. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена в ВАО», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на участке ул. Уральская — от д. 3 до д. 7 — четыре полосы закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства объездной дороги. Кроме того, на участке ул. Амурская — в районе д. 5А по ул. Уральская — две полосы из четырех будет закрыто для движения транспорта.