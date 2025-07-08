Движение на Уральской и Амурской улицах будет ограничено с 10 июля на три года

Как уточняется, на участке ул. Уральская — от д. 3 до д. 7 — четыре полосы закроют с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства объездной дороги. Кроме того, на участке ул. Амурская — в районе д. 5А по ул. Уральская — две полосы из четырех будет закрыто для движения транспорта.