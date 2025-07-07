Минобороны РФ: над Крымом ликвидировали пять беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Крымским полуостровом, сообщает Минобороны РФ.
Объекты противника ликвидировали силы противовоздушной обороны. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
«В период с 21:40 мск до 22:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на понедельник силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над российскими регионами 91 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. 20 беспилотников были ликвидированы в белгородской области, ещё 14 — в Курской области.