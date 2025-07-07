Минобороны РФ: над Крымом ликвидировали пять беспилотников ВСУ

Напомним, в ночь на понедельник силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над российскими регионами 91 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. 20 беспилотников были ликвидированы в белгородской области, ещё 14 — в Курской области.