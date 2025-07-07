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Минобороны РФ: над Крымом ликвидировали пять беспилотников ВСУ

Объекты противника уничтожили силы противовоздушной обороны.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Крымским полуостровом, сообщает Минобороны РФ.

Объекты противника ликвидировали силы противовоздушной обороны. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

«В период с 21:40 мск до 22:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на понедельник силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над российскими регионами 91 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. 20 беспилотников были ликвидированы в белгородской области, ещё 14 — в Курской области.