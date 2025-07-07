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В США обнаружили древнейшие останки птерозавра в Северной Америке

Палеонтологи в штате Аризона нашли самые древние останки птерозавра, когда-либо обнаруженные на территории Северной Америки, сообщает Смитсоновский институт.

Палеонтологи в штате Аризона нашли самые древние останки птерозавра, когда-либо обнаруженные на территории Северной Америки, сообщает Смитсоновский институт.

«Исследовательская группа под руководством специалистов Смитсоновского института выявила древнейшего птерозавра на континенте — крылатого рептилия, который жил в эпоху динозавров», — говорится в пресс-релизе организации.

По данным учёных, возраст найденных ископаемых составляет около 209 миллионов лет, они относятся к позднему Триасовому периоду. Останки были обнаружены в слоях Национального парка Петрифайд-Форест в Аризоне.

Всего команда обнаружила около 1200 отдельных окаменелостей, включая останки предков современных лягушек и древних черепах.

Ранее ученых поразила потрясающая окаменелость с зомби в янтаре.