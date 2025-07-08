Что можно и нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля на Русальницу

Православная церковь июля вспоминает князя Петра и княгиню Февронию, которые стали символом крепкой любви. Напомним, что в России к Дню Петра и Февронии приурочен День семьи, любви и верности. Он отмечается с 2008 года. Также у праздника есть и народное название — Русальница. Все дело в том, что в указанный день активны русалки и они выходят на сушу.
Что нельзя делать 8 июля.
Мужу и жене не рекомендуется есть одной ложкой, вытираться одним полотенцем. Все названное может привести к ссоре. Нельзя ругаться со второй половинкой. Кроме того, 8 июля не подходит для венчаний. Предки верили, что брак окажется несчастливым. Не следует в день Петра и Февронии переезжать. Это может обернуться проблемами в карьере и в бизнесе.
Что можно делать 8 июля.
По традиции, супруги старались вместе провести 8 июля, чтобы в дом пришли согласие, настоящая любовь. Кроме того, в указанный день посещали церковь и просили о прибавлении в семье. А еще 8 июля было принято делать предложение. Предки верили, что брак будет долгим и крепким.
Согласно приметам, радуга над водой предупреждает про дождь. В том случае, если 8 июля жарков, то грибов осень окажется мало.
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