Что можно и нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля на Русальницу

Православная церковь июля вспоминает князя Петра и княгиню Февронию, которые стали символом крепкой любви. Напомним, что в России к Дню Петра и Февронии приурочен День семьи, любви и верности. Он отмечается с 2008 года. Также у праздника есть и народное название — Русальница. Все дело в том, что в указанный день активны русалки и они выходят на сушу.