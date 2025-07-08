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Артем Дзюба рассказал, чем занимаются его сыновья

36-летний форвард тольяттинского «Акрона» подчеркнул: в его семье трое мальчишек. Каждый обязан хоть чем-то заниматься, но не обязательно профессиональным спортом.

36-летний форвард тольяттинского «Акрона» подчеркнул: в его семье трое мальчишек. Каждый обязан хоть чем-то заниматься, но не обязательно профессиональным спортом.

Артем Дзюба выступает за «красно-черных» с прошлой осени. 1 июня продлил соглашение с волжанами еще на один сезон. Всего сыграл за «молодых и звонких» в 24 встречах. В его активе десять мячей и семь голевых передач.

Также у футболиста есть трое сыновей.

«Каждый раз слышу: “Папа, задонать, задонать, задонать 1200”. Стараюсь их не критиковать полностью, но в моей семье мальчики все равно обязаны чем-то заниматься. Не обязательно профессиональным спортом, но ходить плавать, единоборством, футболом, хоккеем. Ничего не делать и просто играть в игры у меня не пройдет», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Ранее стало известно, сколько «Акрон» и «Крылья Советов» потратили на трансферы за последние 10 лет.

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