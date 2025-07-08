Стало известно, сколько стоит имущество погибшего Старовойта

Как URA.RU писало ранее, за полтора месяца до суицида экс-чиновник купил электромобиль Tesla Model X. Дом, в котором проживали члены семьи Романа Старовойта, был выставлен на продажу в мае этого года, за два месяца до его кончины. Эту недвижимость владельцы оценили в 260 млн рублей, пишет RT.