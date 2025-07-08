Священник рассказал, как святые Петр и Феврония стали символом любви и верности

Как рассказал священник, в XIII веке князь Муромский Петр заболел проказой, и никто не мог его вылечить. Тогда ему помогла простая девушка Феврония, которая попросила его жениться на ней. Князь пообещал, но слово не сдержал и пытался откупиться дарами. Когда болезнь вернулась, Петр снова обратился к Февронии, и она не только простила его, но и исцелила.