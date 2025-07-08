Священник рассказал, как святые Петр и Феврония стали символом любви и верности

8 июля Православная церковь ежегодно отмечает память святых Петра и Февронии Муромских, которые стали небесными покровителями брака и семейного благополучия. Об их истории рассказал KP.RU священник, член Совета священников-блогеров Альвиан Тхелидзе.
— История, на самом деле, достаточно мифологизирована. Но сомнений нет, что эти люди жили в самом деле. Это история смирения, прощения и любви. Вот что важно. А канонизировали их в 1547 году, — подчеркнул отец Альвиан.
Как рассказал священник, в XIII веке князь Муромский Петр заболел проказой, и никто не мог его вылечить. Тогда ему помогла простая девушка Феврония, которая попросила его жениться на ней. Князь пообещал, но слово не сдержал и пытался откупиться дарами. Когда болезнь вернулась, Петр снова обратился к Февронии, и она не только простила его, но и исцелила.
После этого они поженились, но бояре в Муроме не приняли Февронию как свою княгиню, и Петр отказался от престола. Он вместе с женой ушел из города, но вскоре, после смуты и бедствий, горожане пригласили их вернуться. А умерли, как гласит предание, в один день и час — 8 июля 1228 года.