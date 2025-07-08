Почему на памятниках святых Петру и Февронии изображают зайцев: священник дал ответ

— И вот благоверный князь Петр, желая ее испытать, повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. И когда кончился обед, она, по обычаю своему, собрала крошки в руку свою. Тогда князь Петр взял Февронию за руку и, разжав ее, увидел ладан благоухающий и фимиам. И с того дня он ее больше никогда не испытывал, — добавил отец Альвиан.