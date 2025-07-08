Почему на памятниках святых Петру и Февронии изображают зайцев: священник дал ответ

Святые Петр и Феврония Муромские одинаково почитаются церковью и народом. Памятники им можно найти почти в каждом крупном городе России. На некоторых из них рядом с Петром и Февронией изображены зайцы. Член Совета священников-блогеров Альвиан Тхелидзе рассказал KP.RU, почему именно это животное часто появляется рядом с этими святыми.
— У Февронии был ручной заяц, что часто отражается в иконах. Были и те, кто, увидев, как она кормит зайца, заподозрили ее в колдовстве, — уточнил священник.
В повести о святых Петре и Февронии говорится, что однажды один из слуг, обслуживающих княгиню Февронию, подошел к князю Петру и сообщил, что она ведет себя странно. Он сказал: «Каждый раз, окончив трапезу, не по чину из-за стола выходит: перед тем как встать, собирает в руку крошки, будто голодная!».
— И вот благоверный князь Петр, желая ее испытать, повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. И когда кончился обед, она, по обычаю своему, собрала крошки в руку свою. Тогда князь Петр взял Февронию за руку и, разжав ее, увидел ладан благоухающий и фимиам. И с того дня он ее больше никогда не испытывал, — добавил отец Альвиан.