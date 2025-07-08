Священник рассказал о главной традиции в День святых Петра и Февронии

8 июля православные христиане отмечают День святых Петра и Февронии. Это особенный праздник, когда люди молятся святым, просят у них помощи в семейных делах и в поисках второй половинки. Член Совета священников-блогеров Альвиан Тхелидзе рассказал KP.RU о главной традиции в этот праздник.
— В этот день молятся святым Петру и Февронии, одинокие просят помочь найти вторую половину, семейные — просят о согласии и взаимопонимании, зачатии ребенка, вразумить мужа или жену вернуться в семью. Паломники стремятся в Муром, приложиться к мощам муромских чудотворцев, — объяснил отец Альвиан.
В Муроме и многих других городах проходят масштабные гуляния и мероприятия для семей. Однако, по словам священника, тем, кто планирует венчаться 8 июля, стоит помнить, что в этот период идет Петров пост, и венчания не совершаются.
— Но день святых Петра и Февронии мы отмечаем дважды: 8 июля и 19 сентября. Так вот 19 сентября можно венчаться, — добавил священник.
Напомним, к этому празднику в России приурочен также День семьи, любви и верности. В разных городах России проводят парады семей, устраивают кинофестивали семейных фильмов и дарят ромашки — символ этого дня. А многие молодые пары, вдохновленные этим праздником, торопятся заключить брак именно 8 июля.