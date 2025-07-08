Священник рассказал о главной традиции в День святых Петра и Февронии

8 июля православные христиане отмечают День святых Петра и Февронии. Это особенный праздник, когда люди молятся святым, просят у них помощи в семейных делах и в поисках второй половинки. Член Совета священников-блогеров Альвиан Тхелидзе рассказал KP.RU о главной традиции в этот праздник.