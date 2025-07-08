Телеведущая Лазарева рассказала, как эмигранты живут за границей

Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Ей грозит до семи лет лишения свободы. В августе 2023 года в интервью она допустила возможность террористических атак на российские города с применением беспилотников, что квалифицируется как публичное оправдание терроризма. Сейчас Лазарева* объявлена в международный розыск и находится под заочным арестом.