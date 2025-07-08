Телеведущая Лазарева рассказала, как эмигранты живут за границей

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признанная иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) в эфире на YouTube заявила, что эмигрировавшие россияне за границей живут скромно. «Мы сейчас все живём небогато — мы, внезапно переехавшие, перебежчики. У всех нет лишних денег», — подчеркнула она, не раскрывая подробностей своего финансового положения.
Ранее в начале июня стало известно, что Лазарева* не выплатила судебные штрафы на сумму почти 43 тысячи рублей.
Телеведущая обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета). Ей грозит до семи лет лишения свободы. В августе 2023 года в интервью она допустила возможность террористических атак на российские города с применением беспилотников, что квалифицируется как публичное оправдание терроризма. Сейчас Лазарева* объявлена в международный розыск и находится под заочным арестом.
Ранее у Лазаревой* в Испании сгорел автомобиль.
*Физическое лицо, признанное иноагентом.