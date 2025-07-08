Президент Бразилии Лула жестко ответил Трампу и сорвал аплодисменты журналистов

Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий вместо того, чтобы проводить время в интернете и соцсетях, высказался в конце июня Луис Инасиу Лула да Силва. Также он заявил, что президенту США стоит больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.