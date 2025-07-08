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Президент Бразилии Лула жестко ответил Трампу и сорвал аплодисменты журналистов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва порекомендовал американскому коллеге Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны и сорвал аплодисменты журналистов.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва порекомендовал американскому коллеге Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны и сорвал аплодисменты журналистов.

Он обратился к главе Белого дома во время выступления на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

— У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей, — заявил бразильский лидер, после чего журналисты стали ему аплодировать, передает РИА Новости.

Дональд Трамп 6 июля сообщил, что намерен ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

Пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию страны на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, 7 июля привлекла внимание большого количества журналистов. Несколько десятков представителей СМИ полностью заняли подготовленный для встречи зал и даже стали нести туда стулья из других помещений, чтобы попасть на пресс-конференцию с дипломатом.

Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий вместо того, чтобы проводить время в интернете и соцсетях, высказался в конце июня Луис Инасиу Лула да Силва. Также он заявил, что президенту США стоит больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.

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