Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнёров БРИКС

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что он может утвердить пошлины против партнёров БРИКС.
Медведев подчеркнул, что в настоящее время БРИКС «набирает авторитет».
«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. Итак, мы всё делаем правильно!», — написал Медведев.
Пост опубликован в соцсети X* на английском языке.
Напомним, Трамп проинформировал, что любое государство, которое «поддерживает антиамериканскую политику» БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в размере десять процентов.
Президент США отметил, что «не будет исключений».
Накануне советник бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что Соединённые Штаты «выстрелят себе в ногу», если утвердят эти пошлины.
БРИКС является межгосударственным объединением, которое РФ, КНР, Индия, а также Бразилия основали в 2006 году. В 2011-м году к нему присоединилась ЮАР, с начала 2024-го года — ещё несколько государств.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.