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Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнёров БРИКС

Медведев уточнил, что в настоящее время БРИКС «набирает авторитет».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что он может утвердить пошлины против партнёров БРИКС.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время БРИКС «набирает авторитет».

«БРИКС набирает авторитет. Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины. Итак, мы всё делаем правильно!», — написал Медведев.

Пост опубликован в соцсети X* на английском языке.

Напомним, Трамп проинформировал, что любое государство, которое «поддерживает антиамериканскую политику» БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в размере десять процентов.

Президент США отметил, что «не будет исключений».

Накануне советник бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что Соединённые Штаты «выстрелят себе в ногу», если утвердят эти пошлины.

БРИКС является межгосударственным объединением, которое РФ, КНР, Индия, а также Бразилия основали в 2006 году. В 2011-м году к нему присоединилась ЮАР, с начала 2024-го года — ещё несколько государств.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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