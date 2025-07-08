Российские врачи подарили надежду девочке «в маске Бэтмена»: Луне Феннер успешно провели главную операцию в жизни

Гигантское родимое пятно на лице Луны — это меланоцитарный невус, похожий на маску супергероя. Он мог стать причиной рака. За границей за лечение просили огромные деньги или вовсе отказывались браться за сложный случай. В России помощь предложили врачи из Краснодара. В 2019 году, когда Луне не исполнилось и года, семья прилетела на Кубань. Там родинку удаляли лазером поэтапно, но после процедур остались шрамы. Их устранением занялись врачи в Санкт-Петербурге. Летом прошлого года они убрали около 40% рубцов, что стало большим успехом. Именно поэтому семья Феннер вернулась в Петербург в этом году.