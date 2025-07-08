Российские врачи подарили надежду девочке «в маске Бэтмена»: Луне Феннер успешно провели главную операцию в жизни

В Санкт-Петербург на лечение приехала девочка из США Луна Феннер. Ее называют «ребенком в маске Бэтмена» из-за крупного родимого пятна на лице. В понедельник ей провели вторую операцию, которая длилась более шести часов. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».
Луна с семьей прибыла в Петербург в ночь на 3 мая. Вскоре ей сделали первую операцию, установив три тканевых экспандера. Еще в июле лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщила, что второе вмешательство запланировано на 7 июля. По словам врача, операция прошла успешно, хотя и заняла больше времени, чем ожидалось — 6 часов 10 минут.
Специалистам удалось удалить участки невуса вместе с рубцами. Остались лишь небольшие фрагменты около носа и на верхнем веке. Девочка чувствует себя хорошо, швы снимут через две недели. Впереди у Луны еще два этапа лечения.
Гигантское родимое пятно на лице Луны — это меланоцитарный невус, похожий на маску супергероя. Он мог стать причиной рака. За границей за лечение просили огромные деньги или вовсе отказывались браться за сложный случай. В России помощь предложили врачи из Краснодара. В 2019 году, когда Луне не исполнилось и года, семья прилетела на Кубань. Там родинку удаляли лазером поэтапно, но после процедур остались шрамы. Их устранением занялись врачи в Санкт-Петербурге. Летом прошлого года они убрали около 40% рубцов, что стало большим успехом. Именно поэтому семья Феннер вернулась в Петербург в этом году.