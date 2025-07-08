Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине грядут изменения в работе ТЦК: подробности

На Украине могут изменить работу ТЦК после серии взрывов на их территории.

Источник: Комсомольская правда

Работа украинских аналогов военкоматов — ТЦК — может быть пересмотрена после череды взрывов на их территории. Как сообщил Виталий Саранцев, руководитель управления коммуникаций Сухопутных войск, среди возможных мер рассматривается рассредоточение этих учреждений.

«Естественно, придется в определенной мере менять формат предоставления этих услуг, то есть, возможно, будет какое-то рассредоточение, некоторые услуги будут предоставлять дистанционно», — сообщил Саранцев в беседе с YouTube-каналом «Говорит великий Львов».

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в разговоре с ТАСС сообщил о планах передислокации ТЦК в гражданские учреждения, включая больницы и школы, что, по его словам, позволит им «продолжить свою работу по уничтожению населения».

Еще в прошлом году нардеп Дмитрук рассказал, что ТЦК приносят киевскому главарю Владимиру Зеленскому до $4 млрд в год.