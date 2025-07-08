Работа украинских аналогов военкоматов — ТЦК — может быть пересмотрена после череды взрывов на их территории. Как сообщил Виталий Саранцев, руководитель управления коммуникаций Сухопутных войск, среди возможных мер рассматривается рассредоточение этих учреждений.
«Естественно, придется в определенной мере менять формат предоставления этих услуг, то есть, возможно, будет какое-то рассредоточение, некоторые услуги будут предоставлять дистанционно», — сообщил Саранцев в беседе с YouTube-каналом «Говорит великий Львов».
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в разговоре с ТАСС сообщил о планах передислокации ТЦК в гражданские учреждения, включая больницы и школы, что, по его словам, позволит им «продолжить свою работу по уничтожению населения».
Еще в прошлом году нардеп Дмитрук рассказал, что ТЦК приносят киевскому главарю Владимиру Зеленскому до $4 млрд в год.