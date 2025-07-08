В Дагестане произошло массовое отравление

Люди массово отравились водой.
Прокуратура Дагестана инициировала проверку после появления сообщений о массовом отравлении жителей Магарамкентского района. Предположительной причиной ЧП послужило употребление питьевой воды, говорится в сообщении надзорного ведомства.
«По предварительным данным, 7 июля 2025 в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители района с признаками острой кишечной инфекции», — говорится в сообщении прокуратуры республики. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Экспертам предстоит выяснить причины инцидента, а также проанализировать, насколько ресурсоснабжающая организация и ответственные должностные лица соблюдали нормы законодательства, регулирующие сферу жилищно-коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. По результатам проведенной проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
Как ранее писало URA.RU, в Гунибском районе Дагестана во время двухдневного туристического тура более десяти человек получили пищевое отравление после посещения местного кафе. На фоне этого Роспотребнадзор провел внеплановые проверки.