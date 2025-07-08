Росавиация: в аэропорту Перми ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов установили в воздушной гавани Перми, говорится в сообщении Росавиации.
Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко уточнил, что мера в аэропорту Пулково введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт Пермь (Большое Савино; код ИКАО: USPP). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в выходные в РФ из-за угрозы БПЛА задержали 1,9 тысячи рейсов, в гостиницах размещено 94 тысяч человек.
Накануне в Шереметьево обслужили 562 рейса на прилёт и вылет, в Пулково в Петербурге — 442, а в Стригино в Нижнем Новгороде — 38. Вечером в понедельник Кореняко заявил, что все аэропорты РФ сняли ограничения на полёты.