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Росавиация: в аэропорту Перми ввели временные ограничения на полёты

Мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём, а также выпуск самолётов установили в воздушной гавани Перми, говорится в сообщении Росавиации.

Официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко уточнил, что мера в аэропорту Пулково введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино; код ИКАО: USPP). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в выходные в РФ из-за угрозы БПЛА задержали 1,9 тысячи рейсов, в гостиницах размещено 94 тысяч человек.

Накануне в Шереметьево обслужили 562 рейса на прилёт и вылет, в Пулково в Петербурге — 442, а в Стригино в Нижнем Новгороде — 38. Вечером в понедельник Кореняко заявил, что все аэропорты РФ сняли ограничения на полёты.

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