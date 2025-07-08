В аэропорту Пулково закроют платную курилку: в чём причина

Платный доступ к комнате для курения ввели неделю назад. Стоимость посещения составляла 500 рублей. В пресс-службе пояснили, что плата помогала регулировать посещаемость и покрывать расходы на обслуживание помещения. При этом в аэропорту остаются бесплатные зоны для курения, расположенные на улице перед терминалом. Часть выручки — 20% — направляли на благотворительность для борьбы с раком легких, добавили в компании.