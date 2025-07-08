В аэропорту Пулково закроют платную курилку: в чём причина

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с 8 июля прекратит работу платная комната для курения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом. Закрытие произойдет по техническим причинам, уточнили в компании.
Платный доступ к комнате для курения ввели неделю назад. Стоимость посещения составляла 500 рублей. В пресс-службе пояснили, что плата помогала регулировать посещаемость и покрывать расходы на обслуживание помещения. При этом в аэропорту остаются бесплатные зоны для курения, расположенные на улице перед терминалом. Часть выручки — 20% — направляли на благотворительность для борьбы с раком легких, добавили в компании.
Ранее стало известно, что аэропорт Пулково ввёл новые ограничения в работе. С 23:00 7 июля вход в терминал разрешили только пассажирам с билетами. Такая мера была принята, чтобы избежать большого скопления людей.