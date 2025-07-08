Shot: Дом, в котором жили родные Старовойта, выставили на продажу в мае

О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около его тела было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего министра транспорта России может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства смерти Старовойта. Что известно о смерти экс-чиновника и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».