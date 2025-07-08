Shot: Дом, в котором жили родные Старовойта, выставили на продажу в мае

Дом, где жили родные бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, выставили на продажу в мае этого года. Об этом сообщил в понедельник, 7 июля, Telegram-канал Shot.
Уточняется, что за участок в 18 соток с особняком в классическом стиле в охраняемом поселке на берегу бухты в районе Мякинино просили 260 миллионов рублей.
В доме три этажа и цокольный этаж с бассейном и сауной. В нем три отдельных входа, в центре находится гостиная с камином и колоннами, говорится в публикации.
Роман Старовойт за полтора месяца до смерти приобрел электромобиль Tesla Model X — машина перешла в собственность бывшего министра в конце мая текущего года.
О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около его тела было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего министра транспорта России может быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства смерти Старовойта. Что известно о смерти экс-чиновника и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».