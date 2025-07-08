Пугачева сняла трясущимися руками мужа Галкина и дочь Лизу

Певица Алла Пугачева призналась, что у неё иногда дрожат руки. Об этом артистка рассказала в видео, опубликованном Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в Instagram (платформа Meta запрещена и признана экстремистской в России).
В ролике ведущим выступил Галкин, его дочь Лиза помогала ему в роли соведущей, а сама Пугачева взяла на себя обязанности оператора. Семья решила поделиться с подписчиками рецептом «фирменной» яичницы от Максима, в состав которой вошли три яйца, лук, помидоры и колбаса. В начале видео шоумен признался, что не доверяет никому готовить это блюдо.
«Мы уже даже не пытаемся, потому что ты — главный автор!» — отметила Пугачева, на что Галкин с улыбкой ответил: «Я — мастер!».
Также певица рассказала, что иногда ей трудно снимать из-за проблем со здоровьем. «Ручки порой трясутся, но это жизнь!» — сказала она, отказавшись при этом от помощи дочери.
В комментариях пользователи поблагодарили семью за тёплое и искреннее видео. Фанаты отметили, что Лиза выросла воспитанной и доброй девочкой.
«Какие вы душевные! Очень радует видеть такие счастливые семьи», «Какая милая девочка! Умница и хорошо воспитана», — писали подписчики под публикацией.
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