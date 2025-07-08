Пугачева сняла трясущимися руками мужа Галкина и дочь Лизу

В ролике ведущим выступил Галкин, его дочь Лиза помогала ему в роли соведущей, а сама Пугачева взяла на себя обязанности оператора. Семья решила поделиться с подписчиками рецептом «фирменной» яичницы от Максима, в состав которой вошли три яйца, лук, помидоры и колбаса. В начале видео шоумен признался, что не доверяет никому готовить это блюдо.