Во Владивостоке пройдут аварийные и плановые отключения воды из-за ремонтных работ

Во вторник, 8 июля, с 09:00 до 17:00 отключения произойдут по следующим адресам из-за аварийных работ: улица 100-летия Владивостока, дома 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30б, 30 В, 36в; улицы Днепровская, Завойко, Ильичева, Колесника, Южно-Уральская и Фирсова.
В среду, 9 июля, с 10:00 до 20:00 намечены плановые ремонтные работы, которые затронут улицы Воровского (дома 2а, 10, 18, 24б), Главную (1а, 1б, 17а, 22, 23а-23к, 26, 30−36н), Главный переулок (1, 5, 6, 8, 10), Линейную 2-ю (3, 5, 7, 12 корп.1, 3, 5, 7), Линейную 3-ю (30а, 41), Попутную (2, 4, 6, 8) и Солнечную (10, 12, 14, 28, 30, 30а, 30б, 30в).