В День семьи, любви и верности россияне рассказали: открытые отношения — это норм или стрём?

Инициатива об открытом браке от партнёра для многих может стать точкой невозврата. Так, среди мужчин 47% в ответ на такой вопрос завершили бы отношения сразу. 20% уверены, что в такой ситуации будут шокированы, но смогут выслушать партнёршу, а 10% решили бы, что это просто шутка. Лишь 8% согласились бы на такой эксперимент, и ещё 15% — только на своих условиях.