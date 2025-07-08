Президент Бразилии резко ответил Трампу по поводу суверенитета страны: «не приемлем вмешательства»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул принцип национального суверенитета и недопустимость иностранного вмешательства, отреагировав на заявления президента США Дональда Трампа, который осудил уголовное преследование бывшего главы государства Жаира Болсонару.
«Защита демократии — это дело бразильцев. Мы — суверенная страна. Не приемлем вмешательства или поучений от кого-либо», — следует из текст документа, опубликованного на официальном портале главы.
Президент особо отметил, что бразильские государственные институты обладают стабильностью и самостоятельностью в принятии решений.
Ранее глава Белого дома осудил уголовное преследование экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, назвав его «политической расправой». Американский лидер призвал немедленно остановить данный процесс. Тогда Трамп охарактеризовал Болсонару как решительного политика, преданного интересам Бразилии.