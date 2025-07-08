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В Самарской области ожидают жару до 31 градуса днем 8 июля

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в регионе во вторник.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в регионе во вторник.

Специалисты уточнили: в днем 8 июля в Самарской области будет малооблачно. Осадки не прогнозируют. Температура воздуха в губернии составит от +26 до порядка +31 градуса по Цельсию.

Представители Приволжского УГМС обещают юго-западный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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