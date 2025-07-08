План «Ковёр» введён в аэропорту Перми

«Аэропорт Пермь (Большое Савино; код ИКАО: USPP). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
А ранее авиаэксперт рассказал, что получить компенсацию за билеты для пассажиров, застрявших в российских аэропортах из-за угрозы украинских БПЛА, будет крайне затруднительно. По его словам, задержки произошли по всей России не по вине авиакомпаний. Однако возврат средств возможен при оформлении «вынужденного возврата».
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше