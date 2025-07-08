В Бельгии десятки людей протестуют против фон дер Ляйен

По словам участников, среди собравшихся были те, кто ранее участвовал в судебных процессах против главы Еврокомиссии в Льеже в 2024—2025 годах. Они отметили, что разбирательство было фактически прекращено из-за давления со стороны прокуратуры ЕС, находящейся в подчинении ЕК. Кроме того, на момент проведения митинга Урсула фон дер Ляйен находилась на сессии Европарламента в Страсбурге, где отказалась комментировать предъявляемые ей обвинения и, выступая на слушаниях по вотуму недоверия, обвинила своих противников в экстремизме и поддержке России.