В Бельгии десятки людей протестуют против фон дер Ляйен

На демонстрацию вышло более 50 человек.
Около 50 активистов провели митинг у здания Европарламента в брюссельском Европейском квартале. Они выражают свое недоверие главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и требуют отставку всего состава ЕК.
«Мы хотим правды. Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам. Напомню, госпожа фон дер Ляйен заключила контракты на поставку вакцин от COVID-19 от компании Pfizer на €35 млрд путем простого обмена СМС-сообщениями с главой этой компании Альбертом Бурла в обход всех существующих процедур. Госпожа фон дер Ляйен также отказалась предоставить доступ к этим СМС», — передает слова одного из активистов ТАСС.
По словам участников, среди собравшихся были те, кто ранее участвовал в судебных процессах против главы Еврокомиссии в Льеже в 2024—2025 годах. Они отметили, что разбирательство было фактически прекращено из-за давления со стороны прокуратуры ЕС, находящейся в подчинении ЕК. Кроме того, на момент проведения митинга Урсула фон дер Ляйен находилась на сессии Европарламента в Страсбурге, где отказалась комментировать предъявляемые ей обвинения и, выступая на слушаниях по вотуму недоверия, обвинила своих противников в экстремизме и поддержке России.
Голосование по вотуму недоверия главе ЕК назначено на 10 июля и пройдет на заседании Европарламента в Страсбурге. Главу Еврокомиссии назначают по итогам закрытых консультаций лидеров стран Евросоюза на саммите ЕС.
Инициатива о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен была выдвинута после скандала вокруг заключения контрактов на закупку вакцин от COVID-19, когда суды ЕС в 2024—2025 годах признали Еврокомиссию виновной в нарушении прозрачности. Вопрос об отставке был поднят после того, как стало известно о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer, которую ЕК отказалась раскрыть, а для инициирования голосования уже собрано необходимое число подписей депутатов.