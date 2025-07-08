Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бельгии десятки людей протестуют против фон дер Ляйен

Около 50 активистов провели митинг у здания Европарламента в брюссельском Европейском квартале. Они выражают свое недоверие главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и требуют отставку всего состава ЕК.

На демонстрацию вышло более 50 человек.

Около 50 активистов провели митинг у здания Европарламента в брюссельском Европейском квартале. Они выражают свое недоверие главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и требуют отставку всего состава ЕК.

«Мы хотим правды. Мы поддерживаем вотум недоверия госпоже фон дер Ляйен и ее европейским комиссарам. Напомню, госпожа фон дер Ляйен заключила контракты на поставку вакцин от COVID-19 от компании Pfizer на €35 млрд путем простого обмена СМС-сообщениями с главой этой компании Альбертом Бурла в обход всех существующих процедур. Госпожа фон дер Ляйен также отказалась предоставить доступ к этим СМС», — передает слова одного из активистов ТАСС.

По словам участников, среди собравшихся были те, кто ранее участвовал в судебных процессах против главы Еврокомиссии в Льеже в 2024—2025 годах. Они отметили, что разбирательство было фактически прекращено из-за давления со стороны прокуратуры ЕС, находящейся в подчинении ЕК. Кроме того, на момент проведения митинга Урсула фон дер Ляйен находилась на сессии Европарламента в Страсбурге, где отказалась комментировать предъявляемые ей обвинения и, выступая на слушаниях по вотуму недоверия, обвинила своих противников в экстремизме и поддержке России.

Голосование по вотуму недоверия главе ЕК назначено на 10 июля и пройдет на заседании Европарламента в Страсбурге. Главу Еврокомиссии назначают по итогам закрытых консультаций лидеров стран Евросоюза на саммите ЕС.

Инициатива о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен была выдвинута после скандала вокруг заключения контрактов на закупку вакцин от COVID-19, когда суды ЕС в 2024—2025 годах признали Еврокомиссию виновной в нарушении прозрачности. Вопрос об отставке был поднят после того, как стало известно о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer, которую ЕК отказалась раскрыть, а для инициирования голосования уже собрано необходимое число подписей депутатов.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше