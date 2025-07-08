Священник рассказал Life.ru, чему современные семьи могут научиться у святых Петра и Февронии

«В такой день я бы хотела призвать наших граждан именно к тому, чтобы быть мужьями и жёнами достойными своего высшего звания, которое Господь нам дал, высшего звания человека, образа и подобия Божия. Потому что Бог Сам, Богочеловек Иисус Христос, отдал Себя за нас, и мы должны отдавать Себя друг за друга. С маленькой поправочкой, не только в этот день, а в любой из 365 дней года», — заключил иеромонах.