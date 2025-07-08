Baza: Коллапс в Шереметьеве возник из-за нехватки трапов и буксировочных бригад

Нехватка трапов и буксировочных бригад стали причинами недавнего коллапса в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, ссылаясь на сотрудников ряда авиакомпаний.
Так, во время авиаколлапса, который длился с 5 по 7 июля, аэровокзал столкнулся с большой нехваткой трапов и обслуживающего персонала. Задействованной спецтехники и сотрудников не хватило, рассказали собеседники.
По их словам, период пандемии коронавируса и спецоперации сократил авиаперелеты, поэтому снизились и затраты на обслуживание неиспользуемой техники. Воздушная гавань вывела из эксплуатации некоторые трапы, но вернуть их обратно оказалось непросто. В результате в ожидании трапов приходилось ждать по несколько часов.
Также трудности произошли из-за нехватки стоянок. Отмечается, что самолеты маневрировали на рулежных дорожках, ожидая освобождения места, а после дожидались подачи трапов. Часть рейсов пришлось отправить в соседние терминалы, сказано в публикации.
По данным Росавиации, с 5 июля по 6:00 по московскому времени 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. Также за данный период были задержаны почти 1,9 тысячи вылетов и прилетов.
Ранее в связи с закрытием питерского аэропорта Пулково аэропорт Шереметьево начал обслуживать 11 рейсов, которые направлялись в Санкт-Петербург, на запасном аэродроме.