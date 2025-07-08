Baza: Коллапс в Шереметьеве возник из-за нехватки трапов и буксировочных бригад

По их словам, период пандемии коронавируса и спецоперации сократил авиаперелеты, поэтому снизились и затраты на обслуживание неиспользуемой техники. Воздушная гавань вывела из эксплуатации некоторые трапы, но вернуть их обратно оказалось непросто. В результате в ожидании трапов приходилось ждать по несколько часов.